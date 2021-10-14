Как благоустроили дворы и парк в Нижнеудинске, посмотрели депутаты ЗС

Проекты по благоустройству Нижнеудинска успешно реализуются благодаря «Комфортной городской среде» и «Народным инициативам».

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в рабочей поездке в Нижнеудинске посетили объекты, благоустроенные по программам «Комфортная городская среда» и «Народные инициативы».

В Нижнеудинске по «городской среде» привели в порядок один из дворов по улице Ленина – заасфальтированы проезды и парковки, сделали бордюры. На общественной территории по этой же улице заменили освещение, оборудовали клумбы, поставили лавочки.

С привлечением средств «Народных инициатив» в Нижнеудинске благоустроили центральный парк. Его реконструкцию завершили в прошлом году. Здесь проводятся все главные городские мероприятия.

Депутаты посетили и общественное пространство по улице Шнеерсона, где установили спортивную и детскую площадки, сцену. На это потрачено 6,9 млн рублей.

Опыт Нижнеудинска и других территорий региона по реализации федерального проекта рассмотрен на заседании Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.