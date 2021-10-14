332 населенных пункта Иркутской области не имеют доступа к интернету и мобильной связи. Фото: правительство Иркутской области

В 337 деревнях и поселках Иркутской области будут установлены точки доступа к интернету. Мобильная связь появится в 11 населенных пунктах: в селе Черемшанка Заларинского района, селах Басалаевка, Зулумай, Филипповск и деревне Черемшанка Зиминского района, деревне Сайгуты Иркутского района, селах Каранцай, Амур, поселке Панагино, деревне Станица 3-я Куйтунского района и селе Катарбей Нижнеудинского района. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В настоящее время в Приангарье 332 населенных пункта 29 муниципальных образований региона с численностью населения от 2 до 700 человек не имеют доступа к мобильной связи и интернету, - рассказали в правительстве.

Жители Иркутской области смогут выбрать населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету. Голосование будет проходить до 15 октября 2021 года. Проголосовать можно на портале госуслуг или написать обращение в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Списки населенных пунктов, которые получат высокоскоростной интернет в 2022 году опубликуют через два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОК и современный парк открыли в Нижнеудинске. Это подарок горожанам к 373-летию города. (подробности)

Жилой дом купца Демидова выставили на торги в Иркутске. Покупатель сможет использовать объект под офисы. (подробности)