Мэр Черемхово Вадим Семенов рассказал, что заболел коронавирусом

Мэр Черемхово Вадим Семенов сообщил, что заболел коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Черемхово Вадим Семенов накануне сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что получил положительный тест на коронавируса и поделился своим самочувствием.

- Гадкая штука, я вам скажу, особенно тяжело было вчера, в первый день. Ощущение такое, будто тело пропустили через мясорубку, - пишет градоначальник.

Также Вадим Семенов поделился, что ему посоветовали врачи, а именно не впадать в апатию, не бояться, стараться двигаться через «не могу». И мэр выбрал для себя работу с документами дома, и попросил черемховцев помнить о социальной дистанции, средствах защиты.

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