58-летний иркутянин ушел из дома на улице Байкальской и пропал Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Иркутске просят всех, кто видел пропавшего Валерия Бурьяна после 12 октября, сообщить им об этом. 58-летний мужчина вышел из дома на улице Байкальской во вторник, и больше о нем нет вестей. С заявлением к оперативникам обратилась его родственница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы пропавшего: на вид Валерию 58-60 лет, телосложение у него среднее, рост 175 сантиметров, темные волосы, короткая стрижка, - говорят в региональном МВД РФ. – В тот день он был одет в темно-серую куртку, черные туфли и бежевую кепку.

Если вам известно, где может находиться мужчина, или вы видели его на этой неделе после 12 числа, позвоните в полицию по номеру 102 или 112 с любого сотового телефона.

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