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Общество15 октября 2021 5:42

Иркутянин выплатил 350 тысяч рублей долга по алиментам ради Mercedes Benz

Иномарку могли выставить на торги
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Иркутянин выплатил 350 тысяч рублей долга по алиментам ради Mercedes Benz

Иркутянин выплатил 350 тысяч рублей долга по алиментам ради Mercedes Benz

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Иркутянин выплатил 350 тысяч рублей долга по алиментам ради Mercedes Benz M-Class. Дорогостоящую иномарку 2017 года выпуска во время рейда остановили инспекторы ДПС. Выяснилось, что мужчина не исполняет свои обязательства перед бывшей женой и сыном. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданина о наличии у него непогашенной задолженности, разъяснил, что в случае неисполнения требований исполнительного документа только что приобретенное им транспортное средство будет арестовано, изъято и помещено на специализированную стоянку. Если в течение 10 дней долг не будет выплачен, имущество передадут на оценку и принудительную реализацию, а вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности, - рассказали в ведомстве.

Ради своего Mercedes Benz должник внес полную сумму - 350 тысяч рублей. Также мужчине напомнили, что при появлении повторной задолженности с иномаркой точно придется попрощаться - имущество будет изъято. После профилактической беседы сибиряк обещал вовремя исполнять отцовские обязательства.

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