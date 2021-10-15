Иркутянин выплатил 350 тысяч рублей долга по алиментам ради Mercedes Benz Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Иркутянин выплатил 350 тысяч рублей долга по алиментам ради Mercedes Benz M-Class. Дорогостоящую иномарку 2017 года выпуска во время рейда остановили инспекторы ДПС. Выяснилось, что мужчина не исполняет свои обязательства перед бывшей женой и сыном. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданина о наличии у него непогашенной задолженности, разъяснил, что в случае неисполнения требований исполнительного документа только что приобретенное им транспортное средство будет арестовано, изъято и помещено на специализированную стоянку. Если в течение 10 дней долг не будет выплачен, имущество передадут на оценку и принудительную реализацию, а вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности, - рассказали в ведомстве.

Ради своего Mercedes Benz должник внес полную сумму - 350 тысяч рублей. Также мужчине напомнили, что при появлении повторной задолженности с иномаркой точно придется попрощаться - имущество будет изъято. После профилактической беседы сибиряк обещал вовремя исполнять отцовские обязательства.

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