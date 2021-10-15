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Происшествия15 октября 2021 6:01

Молодая пара из Иркутска заказала в интернете фальшивые деньги, чтобы выплатить кредиты

Вскоре они предстанут перед судом
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Молодая пара из Иркутска заказала в интернете фальшивые деньги, чтобы выплатить кредиты

Молодая пара из Иркутска заказала в интернете фальшивые деньги, чтобы выплатить кредиты

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске перед судом предстанет молодая пара иркутян, которых подозревают использовании поддельных денег. 21-летние парень и девушка заказали их в интернете. Получив посылку, они приехали в город нефтехимиков, где расплатились фальшивой пятитысячной купюрой в цветочном магазине. То же самое они пытались провернуть в двух кафе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у них еще четыре пятитысячных денежных знака, имеющих характерные признаки подделки, - рассказали в ведомстве.

В полиции на камеру девушка рассказала, что таким образом она и ее молодой человек хотели выплатить кредиты.

Расследование уголовного дела завершено и передано в Ангарский районный суд для рассмотрения.

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Молодая пара из Иркутска заказала в интернете фальшивые деньги, чтобы выплатить кредиты