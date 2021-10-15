Водитель и пассажир пострадали в перевернувшейся «Тойоте Королла» в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 14 октября в Иркутске произошло ДТП на улице Лермонтова. 30-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение, из-за чего иномарка перевернулась. Мужчине, как и его 35-летнему пассажиру, понадобилась помощь медиков - оба получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автолюбитель отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, водителю придется возместить убытки за испорченное дорожное ограждение. Водителя привлекли к административной ответственности.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.

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