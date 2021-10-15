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Общество15 октября 2021 6:43

Елена Макушенко заняла пост Байкальского межрегионального природоохранного прокурора

Ранее Елена Макушенко была назначена и.о. Байкальского межрегионального природоохранного прокурора
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Елена Макушенко заняла пост Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Елена Макушенко заняла пост Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Елена Макушенко заняла пост Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Указ подписал Владимир Путин. С 2 августа Макушенко была назначена исполняющей обязанности. Документ опубликован 14 октября на портале правовой информации, также сообщение подтвердили в ведомстве.

- Елена Александровна имеет большой опыт в сфере охраны природы, около 7 лет она работала в должности первого заместителя Волжского природоохранного прокурора. Ее общий стаж в органах прокуратуры составляет более 25 лет, в том числе 14 лет на руководящих должностях, - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Напомним, ранее пост Байкальского межрегионального природоохранного прокурора возглавлял Сергей Зенков.

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