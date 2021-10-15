Сотрудники фирмы-подрядчика украли 17 миллионов рублей при ремонте дорог в Нижнеудинске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полиция задержала подозреваемых в похищении денег во время капитального ремонта дорог в Нижнеудинском районе. Работы по муниципальному контракту исполняла коммерческая фирма, начальник которой 40-летний иркутянин. За строительный контроль отвечали 26-летняя гендиректор и 64-летний инженер, которые фактически являются работниками фирмы-исполнителя. Также за качеством ремонта дорог должен был следить 46-летний мастер участка. Все эти люди не осуществляли работу по контракту должным образом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В рамках материала была проведена строительно-техническая экспертиза, согласно которой стоимость невыполненных работ в части применения щебеночно-песчаной смеси, устройства асфальтобетонных покрытий и бортовых камней проезжей части и тротуаров составляет более 17 миллионов рублей, -рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". Каждому из подозреваемых может грозить до 10 лет лишения свободы.

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