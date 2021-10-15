Жертв компании «Финико» в Иркутской области просят обратиться в полицию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жертв компании «Финико» в Иркутской области просят обратиться в полицию. На сегодня установлено 47 потерпевших. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции не исключают, что жертв мошенников в нашем регионе может быть больше. Граждан, пострадавших от незаконных действий сотрудников «Finiko» (Финико) просим обращаться в ближайший отдел полиции или в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по официальным телефонам, - отметили в ведомстве.

Напомним, компанию «Финико» Центробанк официально объявил финансовой пирамидой в начале июня. Сообщается, что точное число «адептов» новой схемы не знают даже сами организаторы. «Финико» называют чуть ли не самой крупной финансовой пирамидой после МММ. Чтобы сделать вклад, люди брали кредиты, залезали в долги и отдавали последние накопления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь жертвы Финико и советы кредитного юриста из Иркутска, как не «подарить» деньги мошенникам. Топ признаков, что вас заманивают в финансовую пирамиду - красивые обещания и ни слова о рисках, как это было с Финико. (подробности)