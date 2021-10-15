Реестр бездомных чипированных собак опубликовали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области создали реестр собак, в том числе бездомных, которые были чипированы, вакцинированы и стерилизованы. Информацию о животных собрали и передали в региональную службу ветеринарии приюты. Список опубликован на сайте ведомства в разделе «Животные без владельцев». Данные в нем будут пополнять. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Ведение данного реестра позволит сделать в Иркутской области процедуру обращения с животными без владельцев более прозрачной. В случае необходимости реестр поможет ускорить работу по поиску организации, проводившей чипирование, стерилизацию и вакцинацию бездомных собак. Кроме того, ведение такого учета поможет предотвратить повторное проведение мероприятий в отношении животных без владельцев, – отметил Иван Лобыцин.

Напомним, что ранее предложение для приютов о добровольной передаче данных о чипировании, стерилизации, кастрации, вакцинации животных озвучили в службе ветеринарии Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый четвертый житель Иркутска планирует переехать в жилье побольше. Обзаведясь ипотекой, горожане теряют "охоту к перемене мест". (подробности)

Прокуратура нашла серьезные нарушения в работе пансионатов для престарелых в Иркутске. Проверка началась после того, как в городе накрыли пансионат в цоколе жилого дома. (подробности)