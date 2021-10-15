Больше 440 тысяч жителей Иркутской области прошли вакцинацию от гриппа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше 30% жителей Иркутской области прошли вакцинацию от гриппа. Всего в регион поступило более 725 тысяч доз препарата. Прививка является бесплатной. Её можно поставить в поликлинике по месту прикрепления до конца ноября.Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Якова Сандакова.

- Менее чем за два месяца прививочной кампании иммунизацию от гриппа прошли более 440 тысяч жителей Приангарья, это 31%. В текущем эпидемическом сезоне запланировано привить 60% населения региона, - отметил глава минздрава.

Самый большой пункт вакцинации в Иркутске развернут в Сибэкспоцентре. Там можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Напомним, специалисты рекомендуют сохранять между прививками от COVID-19 и от гриппа промежуток длиною в месяц.

По итогам прививочной кампании в прошлом году от гриппа привили 60,9% населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

COVID-19 в Иркутске не сдается, а вместе с ним в наступление идет ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области поднялась выше эпидпорога. (подробности)

Гнал 70 км/час по "зебре". После ДТП школьница из Иркутской области осталась калекой, а ее мать - без работы. Арину Андрееву из Усолья спустя год после аварии мучают панические атаки и ночные кошмары. (подробности)