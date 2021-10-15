Более 3 тысяч безработных поучаствовали в общественных работах в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области более трех тысяч человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах в 2021 году. Такой вид занятости был организован для того, чтобы материально помочь безработным и тем, кто ищет работу. Об этом сообщают в пресс-службе министерства труда и занятости Иркутской области.

- На эти цели из областного бюджета выделено более 8 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве. - Рабочие места были организованы работодателями, заключившими договоры с центрами занятости населения региона.

Участникам предоставили вакансии в сфере сельского хозяйства, строительства, предоставления коммунальных, социальных, персональных услуг и другие.

Центры занятости будут доплачивать людям, участвующим в общественных работах ежемесячно по 2400 рублей. Также у участников сохраняется право получать пособия по безработице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реестр бездомных чипированных собак опубликовали в Иркутской области. Данные о животных будут пополнять на сайте службы ветеринарии региона. (подробности)

В Иркутске 15 октября осадков не ожидается. Погода в Иркутске 15 октября будет с переменной облачностью. (подробности)