Движение по улице Карбышева будет запрещено до 14 ноября в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилисты, внимание! Движение по улице Карбышева на пересечении с улицей Северной будет запрещено до 24:00 14 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Это связано с проведением плановых работ по реконструкции участка автомобильной дороги, - рассказали в администрации.

Напомни, что движение транспорта по улице Лызина будет ограничено по правой полосе на пересечении с улицей Аэрофлотская до 19 октября из-за ремонта тепловых сетей.

Водителей просят заранее продумать объездные пути с учетом перекрытия дороги и быть аккуратными во время движения.

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