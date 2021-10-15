Больше 30% жителей Иркутской области привито от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области продолжается вакцинация от гриппа. Уже привито больше 30% жителей области.

- Менее, чем за два месяца прививочной кампании, иммунизацию от гриппа прошли более 440 тысяч человек, это 31%, - сказал министр здравоохранения региона Яков Сандаков. - В этом эпидемическом сезоне запланировано привить 60% населения региона.

Напомним, что вакцинироваться от гриппа можно бесплатно в поликлинике, к которой вы прикреплены.

- По поручению губернатора региона Игоря Кобзева самый большой пункт вакцинации в Иркутске развернут в Сибэкспоцентре, - отметил министр здравоохранения. - Там можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа. Подчеркну, что промежуток между прививками должен составлять месяц.

Иммунизация против гриппа в нашем регионе продлится до конца ноября. В этом году Иркутская область получила свыше 725 тысяч доз препарата. В 2020 году от этой болезни вакцинировались 60,9% жителей Приангарья.

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