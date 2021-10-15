Финансирование муниципалитетов обсудили на Совете ЗС по взаимодействию с представительными органами МО Приангарья

Сбалансированность местных бюджетов стала темой обсуждения Совета ЗС.

Главной темой обсуждения на заседании Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Приангарья стала сбалансированность местных бюджетов. Заседание прошло в Нижнеудинске.

- На сессии в сентябре мы вышли с предложением создать совместный с областным правительством совет по совершенствованию межбюджетных отношений, - сказал спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников. - Необходимо провести инвентаризацию расходных обязательств. Тогда распределение средств будет основано на реальной ситуации в каждом муниципалитете.

Александр Ведерников подчеркнул, что одна из ключевых задач областного парламента – сделать межбюджетные отношения с муниципальными образованиями более сбалансированными.

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская пояснила, что в территориях не хватает средств на выплату зарплаты, оплату коммунальных услуг, исполнение судебных решений, оснащение социальных учреждений и т.д.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова сообщила, что депутаты подготовят поправки к законопроекту об изменениях в бюджет. Будет уделено внимание финансированию сферы образования, обеспечению питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, проведению капремонтов школ.

Кроме того, участники заседания обсудили как в Иркутской области в этом году благоустраивали территории по проекту «Формирование комфортной городской среды». Замминистра жилищной политики и энергетики области Евгений Ветров рассказал, что финансирование на реализацию муниципалитеты могли получить двумя способами. Это субсидии и гранты с помощью конкурса малых городов. В этом году субсидии выделили 84 муниципалитетам, в которых благоустроят 164 двора и 104 общественных территории. А по итогам конкурса ведется обновление территорий в Байкальске, Киренске, Нижнеудинске, Тайшете и Усолье-Сибирском.

Депутаты считают приоритетным приложить все усилия, чтобы до конца года заключить контракты на выполнение работ, предусмотренных в 2022 году.