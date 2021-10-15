Еще 401 случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии увеличилось до 115 274 тысячи человек. За сутки опасной инфекцией заразились еще 401 человек. Об этом 15 октября сообщает оперативный штаб региона.

- За минувшие сутки из больниц Приангарья выписались 241 пациентов, болевших COVID-19. Продолжают лечение в медицинских учреждениях региона еще 3774 жителей, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 5115 пациентов, 16 за минувшие сутки. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 460 человек, 3 за сутки.

Напомним, что в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 670 247 жителей Приангарья, двумя - 572 098 человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли 1 078 442 жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Черемхово Вадим Семенов рассказал, что заболел коронавирусом. Состоянием своего здоровья глава города поделился в соцсетях. (подробности)

Больше 440 тысяч жителей Иркутской области прошли вакцинацию от гриппа. Планируется привить 60% населения региона. (подробности)