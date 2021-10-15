Всемирная ночь наблюдений Луны пройдет в 11 населенных пунктах Иркутской области 16 октября Фото: Иван МАРКОВ

Всемирная ночь наблюдений Луны пройдет 16 октября в 11 населенных пунктов Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе иркутского планетария.

- В Иркутске наблюдения будут проходить на площадке в 130-м квартале рядом с планетарием, а также на площадке у школы №73, - рассказали в ведомстве.

Также бесплатно понаблюдать в телескоп за Луной смогут все желающие из Алзамая, Нижнеудинска, Киренска и в городе Железногорск-Илимский. Сотрудники планетария побывают в селе Тулюшка Куйтунского района, селе Белоусово Качугского района, посёлке Мишелевка в Усольском районе, посёлке Хужир на Ольхоне, посёлке Атагай в Нижнеудинском районе и в деревне Ирхидей, которая находится в Осинском районе.

Всемирная ночь наблюдений Луны будет проходить с 18:00 до 20:00 . Исключением являются Алзамай и Атагай, там мероприятие запланировано с 19:00 до 21:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект строительства нового аэропорта в Иркутске планируют доработать. Игорь Кобзев обсудил этот вопрос с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. (подробности)

Финансирование муниципалитетов обсудили на Совете ЗС по взаимодействию с представительными органами МО Приангарья. Парламентарии намерены пересмотреть распределение средств в муниципалитетах. (подробности)