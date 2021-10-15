В Иркутске завершены поиски пропавшей 11-летней девочки

Иркутские полицейские завершили поиски пропавшей без вести 11-летней девочки. Она исчезла днем, 13 октября, после того, как ушла из дома в микрорайоне Синюшина гора. Школьницу искали полицейские и волонтеры. Через день поиски принесли результаты.

- Девочка найдена живой и невредимой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оказалось, ранее она уже несколько раз уходила из дома.

Где ребенок был на этот раз, пока выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних.

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