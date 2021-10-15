Отключение света в Иркутске запланировано в части зданий четырех округов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске планово проведут в части домов четырех городских округов: Ленинском, Правобережном, Свердловском и Октябрьском. Подача электроэнергии в некоторых домах этих районов прекратится на срок от 30 минут до десяти часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске необходимо для плановых работ на электросетях, - говорят специалисты.

В редких случаях срок работ может быть изменен. Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске произойдет в домах на улицах Байкальская, Горького, Карла Маркса, Свердлова, Сухэ-Батора, СНТ Норка, Николаева, Рабочего штаба, Сурнова, Красноярская, Лызина, Советская, Шмидта, Аносова, Бородина, Захарова, Мухиной, Баумана, Ярославского и так далее (см.таблицу).

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске: Ленинский район

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске: Правобережный район

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске: Октябрьский район

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света 16, 17 и 18 октября в Иркутске: Свердловский район