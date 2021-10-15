Новый психоневрологический диспансер построят в Братске. Фото: администрация Иркутска
В 2022 году будет разработан проект строительства нового психоневрологического диспансера в Братске. Оказание помощи наркозависимым и оснащение лабораторий современным оборудованием находится на особом контроле в Государственном антинаркотическом комитете. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
- На сегодняшний день в диспансере Братска лечение проходят не только жители города, но и пациенты из четырех ближайших районов: Братского, Чунского и Казачинско-Ленского и Усть-Кутского МО, - рассказали в пресс-службе. - Пациентам оказывают помощь в двух зданиях, которые рассчитаны на 25 коек круглосуточного и 25 дневного пребывания.
Также изучается вопрос о выделении участков под строительство филиалов Иркутского областного психоневрологического диспансера в Тулуне, Усолье-Сибирском и Черемхово.
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