+7 ожидается в Иркутске днем в субботу, 16 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура +5...+7". Такой прогноз погоды на 16 сентября дает на официальном сайте УГМС по Иркутской области. Радуемся хорошему дню!

- Без осадков, в северных и в верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами в северных районах порывы до 14 м/с, температура +5...+10, при облачной погоде до нуля, в северных районах +1...+6, - это та часть предложенного ведомством прогноза, что касается всего Приангарья.

Радует, что и на следующий день в Иркутске не ожидается холодов.

Хороший прогноз! Скажем, в северном Братске сегодня днем тоже вполне неплохо - до +5. Жаль, конечно, что день в холодное время года - это относительно небольшой промежуток времени, всего несколько часов.