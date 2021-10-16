Еще 399 жителей Иркутской области заразились COVID-19 на 16 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Иркутской области продолжает нарастать. Так, на 16 октября, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением этого заболевания, количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось еще на 399 и составило с начала пандемии 115 тысяч 673 случая.

- Госпитализировано в ковидные отделения больниц 3 825 заразившихся, - отмечают в оперштабе. - Число тех, кому требуется помощь в стационаре, выросло 51 пациента.

Выздоровело 267 жителей региона. И хоть это число относительно велико, оно намного больше количества тех, кому поставлен диагноз.

К сожалению, спасти удается не всех. Умерли еще 18 человек, а общее число жертв пандемии в регионе выросло до 5 133.

Напомним, накануне в Иркутской области введена обязательная вакцинация отдельных групп населения, прежде всего всех учителей, врачей, госслужащих, работников ЖКХ, транспорта, энергетики, услуг и студентов. В этот список в обязательном порядке входит и все население старше 60 лет.