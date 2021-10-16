Тату и пирсинг в Иркутске стали делать на 77% чаще. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тату и пирсинг вошли в топ самых популярных бьюти-услуг в Иркутске. Можно спорить, но есть факты и их приводит сервис "Авито" ( исследование есть в распоряжении КП-Иркутск). В этом году искать мастеров этого направления стали на 77% чаще. Средний чек относительно невысок и доступен школьникам, студентам и молодежи ( они украшают тело охотнее остальных) - 1500 рублей.

- Помимо тату и пирсинга, россияне стали чаще обращаться и к мастерам по маникюру. В Иркутске спрос на маникюр в этом году вырос на 75%. В среднем классический маникюр обойдется в 800 рублей, - отмечают аналитики, - Рейтинги и отзывы при этом уже стали полноценной заменой сарафанного радио, их изучают 92% заказчиков, при этом в 84% случаев они остаются довольны качеством.

Конечно, в поисках красоты иркутяне обращаются и к другим услугам. Пандемия сделала свое дело и тут - предложение ушло в онлайн. Там и ищут, например, массажистов. При этом за 30-минутный массаж шейно-позвоночной зоны мастера, вызванные таким образом, просят около 500 рублей, а всего тела длительностью в 2,5 часа — 2 500 рублей.