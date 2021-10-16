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Общество16 октября 2021 10:17

Продукты в частном детском саду в Иркутске хранили без маркировки

Сейчас все приводят в соответствие
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Все продукты должны быть промаркированы. Практически как в магазине.

Все продукты должны быть промаркированы. Практически как в магазине.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продукты хранились без маркировки, а разные их виды соседствовали. Это одно из тех нарушений, что были обнаружены при проверке в частном детском саду Куйбышевского района Иркутска. Конечно, у себя дома никакие крупы и макароны можно не подписывать, а сроки хранения - не указывать. Но не в том случае, когда все это используется для приготовления еды малышам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Исследования воды не проводились, отсутствовали графики уборки, мойки, дезинфекции помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе изготовления пищи для детей, - уточняют в ведомстве.

Понятно, что мойка и дезинфекция проводились, иначе владельцев детсада ждало бы суровое наказание, а его - закрытие. Но порядок, в том числе организация работы по плану обязательны. За эти нарушения Арбитражный суд Иркутской области вынес предупреждение. А недостающие графики в детском саду срочно приводят в порядок.