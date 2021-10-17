Погода на 17 октября в Иркутске: ждать тепла или мокрый снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В самую середину осени погода решила побаловать жителей Иркутска весьма комфортной для этого время года погодой. Снег, выпавший в середине рабочей недели, растаял, а новых осадков синоптики пока не обещают. По крайней мере, в воскресенье, 17 октября. В этот день нам обещают погоду без существенных осадков, ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет +4, +6 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем 17 октября переменная облачность, правда местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ветер северо-западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура +3,+8 градусов, при облачной погоде 0,-5.

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