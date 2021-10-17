Отчим, убивший пасынка за то, что тот защищал мать от него, услышит приговор суда в Бурятии. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии завершено расследование дела 32-летнего жителя села Малый Кунале, который в ноябре 2020 года убил своего пасынка. Все произошло 28 ноября. Напившись алкоголя мужчина, взял нож, и пошел выяснять отношения со своей женщиной, которая незадолго до этого, бросила его. В ее доме он попытался напасть на любимую, но дорогу ему перегородил 17-летний сын женщины, который закрыл мать своим телом. Отчим ударил его ножом в грудь. От полученных травм подросток скончался на месте.

На этом изверг не успокоился. Он стал удерживать находившихся в доме людей, не позволяя им выйти или вызвать скорую помощь подростку. Он дважды ударил кулаком хозяйку дома по голове и нанес ей удар ножом в ногу. Затем он ударил ножом в живот подругу тещи, которая находилась у нее в гостях и попыталась убежать. Спастись людям удалось благодаря тому, что преступник отвлекся и одна из пленниц сумела убежать и вызвать полицию. Вскоре мужчину задержали.

- Его обвиняют по таким статьям как «Убийство», «Незаконное лишение свободы», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Угроза убийством», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Дело передано в суд.

Добавим, что погибшего школьника посмертно наградили Медалью СК России «Доблесть и отвага»