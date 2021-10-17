Еще 397 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 397 человек. 134 из них живут в Иркутске. С весны 2020 года, когда COVID-19 начал распространяться по Приангарью, у нас уже 116 070 зараженных. Госпитализированы на данный момент 3 992 пациента. Прирост за сутки составил 167 человек. Такие данные 17 октября приводит оперативный штаб.

Увы, продолжает расти и смертность. За сутки от коронавируса скончались еще 19 зараженных. Число умерших выросло до 5 152. Еще 462 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки один человек.

Есть и приятные новости. Еще 228 инфицированных победили болезнь. Всего в Приангарье 104 473 выздоровевших.

Медики по-прежнему просят сибиряков носить защитные маски в общественных местах.

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