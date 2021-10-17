20 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области с каждым днем увеличивается не только число заболевших, но и количество жертв от него. За сутки от COVID-19 умерли 19 человек. Число умерших, с весны прошлого года выросло до 5 152. Еще 462 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил один человек.

Что касается заболевших, то за сутки коронавирусом заразились еще 397 человек. 134 из них - иркутяне. С весны 2020 года, в Приангарье уже 116 070 зараженных. Госпитализированы сейчас 3 992 пациента. Прирост за сутки составил 167 человек.

Увеличивается тем временем и число выздоровевших. Их уже 104 473. Еще 228 заболевших сибиряков победили болезнь.

Врачи все также призывают жителей Иркутской области носить защитные маски в общественных местах.

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