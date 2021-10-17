Штраф в 600 тысяч рублей заплатит житель Иркутска за дачу взятки полицейскому Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ноябре 2020 года полицейские при проверке информации о незаконной продажи стеклоомывающей жидкости, нашли и изъяли 600 пятилитровых бутылок с жидкостью у жителя Мегета. Чтобы не составлять протокол и вернуть товар, владелец товара попытался откупиться от полицейского взяткой в 20 тысяч рублей. Сотрудник от денег отказался и сообщил о попытке подкупа коллегам. Вскоре против владельца жидкости возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». На днях он услышал приговор суда.

- Мужчина получил штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, т.е. в 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области.

Иркутские следователи еще раз напоминают, что информацию о фактах коррупции нужно сообщать по телефонной линии Следственного управления СК России по Иркутской области.