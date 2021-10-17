Истощенную лису, которая устроила переполох в курятнике, выхаживают в иркутской зоогалерее. Фото: иркутская зоогалерея

В иркутской зоогалерее появился новый постоялец, которому нужна серьезная помощь. В питомник попала больная, истощенная лиса. Животное отловили дачники из Мельничной пади. Лиса стала незваным гостем на одном из участков, забралась в курятник и устроила там переполох.

- Диагноза у новенькой девочки-лисички пока нет, - рассказывают в зоогалерее. - Кроме истощения и колоссальной заглистованности ничего больше в глаза не бросается. Животное слабое, апатичное, вялое.

Что будут делать с Патрикеевной после лечения, сотрудники питомника пока не знают. Травм у нее нет, но если сейчас выпустить молодое глупое животное, даже предварительно откормив и приведя в нормальную форму, лиса может погибнуть.

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