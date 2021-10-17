В ангарской школе четверо старшеклассников курили вейп прямо на уроке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поведение четверых старшеклассников одной из ангарских школ, дошло до обсуждения в городской администрации. Школьники позволили себе закурить вейп прямо во время урока. Учитель терпеть это не стала и вызвала директора. Как итог, родителей нарушителей вызвали на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь любителям подымить грозит штраф за курение в общественном месте.

- Курение вейпов также опасно для здоровья, как сигареты или алкоголь, - предупреждают в администрации Ангарска. – Выйпы могут вызвать повреждение легких, симптомы будут схожи пневмонией. Вдыхание такого никотина с помощью электронных сигарет приводит к серьезным последствиям.

В администрации также отметили, что в Ангарске фиксировали случаи, когда вейп курили пятиклассники и шестиклассники. Проверить, употребляет ли ваш ребенок никотин, можно с помощью тестов, которые продают в аптеках.

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