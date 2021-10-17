С начала года жители Братска отдали мошенникам более 80 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают удачно обманывать жителей Иркутской области. Одними из тех, кто чаще всего попадается на удочку аферистов стали жители Братска. С начала года братчане отдали преступникам уже более 80 миллионов рублей.

- Просим жителей региона не разглашать конфиденциальные данные о своих картах, банковских счетах, проверять информацию, не доверять подозрительным объявлениям о сомнительном доходе в Интернете, - еще раз напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Обманывают братчан мошенники по классическим схемам. Так, на днях 35-летнему мужчине они представились брокером и предложили ему работу на бирже. Братчанин согласился, и перевел на счет мошенников более 2,5 миллионов рублей. Однако, желаемой прибыли, кроме 4 тысяч рублей, не получил.

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