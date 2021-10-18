В Иркутске 18 октября потеплеет до +9 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 18 октября будет немного теплее, чем на минувшей неделе. Так, сегодня в городе небольшая облачность. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра сообщают, что день пройдет без осадков и воздух сегодня прогреется до +7…+9 градусов.

- В областном центре дует юго-восточный ветер, его скорость 4-9 м/с, - добавляют синоптики.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – составляет 731 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 18 октября подарит жителям северных районов Приангарья снег, но метеорологи отмечают, что он будет небольшим. В остальных территориях без осадков. Ветер также 4-9 м/с, но с порывами до 13 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут от +5 до +10, но в низинах будет до -5.

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