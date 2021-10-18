В супермаркетах «Слата» появилась новая экопродукция. Фото: ООО "Маяк"
Отличная новость для всех, кто заботится о здоровье и любит правильное питание. Торговая сеть «Слата» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь» запустили линейку экопродукции - это полезное печенье, гранола и хлеб.
- Мы подумали, что было бы здорово, если «Слата» станет не только поддерживать наш экоконкурс с профессиональными поварами «Е-да!», но и сможет производить для продажи экопеченье. И нам это удалось! - сказала руководитель фонда и соавтор линейки Наталья Еремеева.
Фото: ООО "Маяк"
Покупатели оценят полезное печенье - халвичное, гречишное с облепиховым маслом и с кедровыми орешками на меде. В составе нет сахара, маргарина и яиц! Гранола тоже не оставит гурманов равнодушными - можно выбрать необычную, с вяленой жимолостью и сосновыми шишками, или более классическую с вяленой клюквой и кедровым орехом. А еще представлена булочка на закваске с томатами и зеленью, и с облепихой и брусникой. Цены демократичные: пачка печенья обойдется в среднем в 50 рублей, гранолы - в 90 рублей, а две булочки - в 25 рублей.
- Не влюбиться во вкус натурального печенья невозможно. Сейчас мы тестируем продукт в 10 супермаркетах и будем благодарны за обратную связь, - прокомментировала руководитель по связям с общественностью Яна Абалымова.
Важно, что при покупке экопродукции иркутяне еще и помогут сберечь природу: три рубля с каждой проданной упаковки пойдут на приобретение саженцев деревьев и их посадку в Прибайкалье.
КОНКРЕТНО
Адреса супермаркетов, где можно купить экопродукцию:
Байкальский тракт, 11, ТЦ «Байкал»
Байкальский тракт, 12а, ТЦ Новая Дача
Ул. Ржанова, 164
Ул. Депутатская, 84
Ул. Депутатская, 63
Ул. К.Либнекхта, 94
Ул. Дальневосточная, 164
Ул. Радужный, 3
Ул. Байкальская, 250/1, ТЦ «Цветной парк»
Ул. Академическая, 31, ТЦ «Версаль»