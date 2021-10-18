В супермаркетах «Слата» появилась новая экопродукция. Фото: ООО "Маяк"

Отличная новость для всех, кто заботится о здоровье и любит правильное питание. Торговая сеть «Слата» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь» запустили линейку экопродукции - это полезное печенье, гранола и хлеб.

- Мы подумали, что было бы здорово, если «Слата» станет не только поддерживать наш экоконкурс с профессиональными поварами «Е-да!», но и сможет производить для продажи экопеченье. И нам это удалось! - сказала руководитель фонда и соавтор линейки Наталья Еремеева.

Фото: ООО "Маяк"

Покупатели оценят полезное печенье - халвичное, гречишное с облепиховым маслом и с кедровыми орешками на меде. В составе нет сахара, маргарина и яиц! Гранола тоже не оставит гурманов равнодушными - можно выбрать необычную, с вяленой жимолостью и сосновыми шишками, или более классическую с вяленой клюквой и кедровым орехом. А еще представлена булочка на закваске с томатами и зеленью, и с облепихой и брусникой. Цены демократичные: пачка печенья обойдется в среднем в 50 рублей, гранолы - в 90 рублей, а две булочки - в 25 рублей.

- Не влюбиться во вкус натурального печенья невозможно. Сейчас мы тестируем продукт в 10 супермаркетах и будем благодарны за обратную связь, - прокомментировала руководитель по связям с общественностью Яна Абалымова.

Важно, что при покупке экопродукции иркутяне еще и помогут сберечь природу: три рубля с каждой проданной упаковки пойдут на приобретение саженцев деревьев и их посадку в Прибайкалье.

КОНКРЕТНО

Адреса супермаркетов, где можно купить экопродукцию:

Байкальский тракт, 11, ТЦ «Байкал»

Байкальский тракт, 12а, ТЦ Новая Дача

Ул. Ржанова, 164

Ул. Депутатская, 84

Ул. Депутатская, 63

Ул. К.Либнекхта, 94

Ул. Дальневосточная, 164

Ул. Радужный, 3

Ул. Байкальская, 250/1, ТЦ «Цветной парк»

Ул. Академическая, 31, ТЦ «Версаль»