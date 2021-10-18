740 контейнеров для раздельного сбора мусора купит Иркутская область до конца года Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2021 году Приангарье закупит 740 контейнеров для раздельного сбора мусора. На это выдадут 17,1 миллиона рублей из федеральной казны, министерство природы России уже одобрило заявку на субсидию. Об этом сообщили на заседании Координационного совета по нацпроектам в Иркутской области под руководством губернатора региона Игоря Кобзева.

- Контейнеры получат Ольхонский и Эхирит-Булагатский районы, Усолье-Сибирское, Ангарск, Слюдянка, Байкальск, Свирск, Усть-Илимск, Ушаковское и Чунское муниципальные образования, - рассказали в областном правительстве. - Из региональной казны на новые мусорные баки добавят еще 735,6 тысячи рублей.

Отметим, что федеральные деньги выдадут по проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". На эту субсидию нынче претендовали 53 региона России, из них выбрали только 46, в том числе и наш.

Как ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в регионах продолжат закупать новые мусорные контейнеры, чтобы уже к 2024 году отправлять на переработку половину отходов.