Склад древесины устроили возле Братского водохранилища Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ходе проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства прокуратура Братскогого района обнаружила компанию, которая хранила древесину на участке площадью 14 гектаров возле водоохранной зоны Братского водохранилища. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Документы, разрешающие использовать участок, у организации отсутствовали, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, он был захламлен опилками, рейками, обрезками досок и щепками.

Районная прокуратура оштрафовала компанию на 90 тысяч рублей. Также потребовала освободить самовольно занятый участок и устранить все нарушения.

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