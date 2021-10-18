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Общество18 октября 2021 11:19

Склад древесины устроили возле Братского водохранилища

Прав на этот участок у компании не было
Виктория КОЛЧИНА
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Склад древесины устроили возле Братского водохранилища

Склад древесины устроили возле Братского водохранилища

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ходе проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства прокуратура Братскогого района обнаружила компанию, которая хранила древесину на участке площадью 14 гектаров возле водоохранной зоны Братского водохранилища. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Документы, разрешающие использовать участок, у организации отсутствовали, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, он был захламлен опилками, рейками, обрезками досок и щепками.

Районная прокуратура оштрафовала компанию на 90 тысяч рублей. Также потребовала освободить самовольно занятый участок и устранить все нарушения.

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