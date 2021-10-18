Татьяна Макарычева стала новым начальником комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Новым начальником комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска стала Татьяна Макарычева. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Ранее она занимала должность начальника управления развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области, - напомнили в администрации.

Татьяна Макарычева закончила Байкальский государственный университет экономики и права факультет экономики предприятия и предпринимательской деятельности. Работала в министерстве экономического развития с 2013 года. Занимала должность заместителя начальника управления телекоммуникаций, связи и навигационной деятельности. На должность заместителя начальника управления развития предпринимательства была назначена в 2015 году. В 2019 году стала главой этого структурное подразделение.

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