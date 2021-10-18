Губернатор Иркутской области прокомментировал ситуацию о повышении тарифов для криптовалютчиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Иркутской области прокомментировал ситуацию о повышении тарифов для майнеров. Многие люди так и не могут понять, как увеличение тарифов поможет от сверхнагрузок в сети. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы Приангарья.

- За последние 8 лет жители Приангарья стали потреблять на 25% больше электроэнергии, - пояснил глава региона. - В этом году произошел взрывной рост потребления, из-за этого сети физически не справляются с перегрузом. Деятельность по производству криптовалют в домашних условиях, в чем сходятся мнения большинства экспертов, является главной причиной.

За несколько месяцев поселки Иркутского и Шелеховского района несколько раз оставались без электричества, в том числе и из-за криптовалютчиков. Власти вынуждены предпринимать меры, которые могут помочь в регулирование нагрузки на электросети. Таким способом может быть повышение тарифов для майнеров, в таком случае у обычных жителей Приангарья перебоев с электричеством станет меньше.

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