В Иркутске детей-инвалидов вовремя не обеспечивали лекарствами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети с генетическими заболеваниями муковисцидоз, которые находятся на льготном лекарственном обеспечении, с начала 2021 года нескольких месяцев не в полном объеме получали необходимые лекарства. Это произошло из-за того, что этих лекарств просто не было в аптеках региона. Следователи уже начали проверку.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Следователи провели обыски в министерстве здравоохранения Приангарья.

Все подробности дела сейчас выясняются.

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