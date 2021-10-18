39-летний мужчина пропал без вести в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В отделение полиции обратилась мать 39-летнего Серджио Березного. Она рассказала, что сын отправился на рыбалку вместе со своими знакомыми на реку Большая Чуя Мамско-Чуйского района и с того момента так и не появился дома. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- 14 октября мужчина ушел из зимовья, расположенного в районе устья реки, и до настоящего времени о нем ничего не известно, - рассказали в ведомстве.

Он был одет в черный пуховик, темно-коричневые дутыши и черную шапку с мехом. Из особых примет - у мужчины на животе шрам и крупные родинки на затылке.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Серджио, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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