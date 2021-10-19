19 398 человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе диагноз ОРВИ за минувшую неделю врачи поставили 19 398 раз. Медики отмечают рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается среди взрослого населения, а также среди детей до 6 лет, - говорят специалисты. - 58% заболевших составляют дети до 14 лет.

Стоит отметить, что неделей ранее количество заболевших было 18 891. К счастью, среди «простудившихся» пока нет ни одного заразившегося вирусом гриппа, пока заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии. И это говорит о том, что сейчас самое время позаботиться о вакцинации.

В регионе, по данным министерства здравоохранения Иркутской области, привиты от гриппа уже 31% населения. Кампания продлится до конца ноября. Прививка от гриппа входит в национальный календарь прививок, она бесплатна. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту прикрепления.

КОНКРЕТНО

Кому рекомендовано ставить прививки от гриппа:

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