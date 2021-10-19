Таунхаус или миллион рублей выиграл в лотерею житель Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Таунхаус или миллион рублей - такой выбор встал перед жителем Иркутской области, который стал победителем лотереи. Билет обошелся сибиряку в сто рублей, его он купил в одном из почтовых отделений. Теперь счастливчик может получить ключи от нового жилья, либо забрать денежный приз. Об этом сообщают в пресс-службе УФПС Иркутской области - филиале АО «Почта России»

- Всего с начала года в Приангарье 13 человек — клиентов почты стали победителями лотерей. Самый крупный выигрыш составил 1,9 миллиона рублей, - рассказали в организации.

Всего с начала текущего года в почтовых отделениях Иркутской области купили 476 тысяч счастливых билетов. Сибиряки смогли выиграть почти 65 миллионов рублей.

Подобные розыгрыши проходят еженедельно. В случае победы в бестиражной лотерее приз размером до 1000 рублей выдадут в почтовом отделении, в тиражной - до 10 тысяч.

Напомним, в России с 2014 года проводятся только государственные лотереи.

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