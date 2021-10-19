Около двух тысяч человек зарегистрировались на Международный молодежный форум «Байкал». Фото: правительство Иркутской области

Международный молодежный форум «Байкал» начнется 28 октября. В Иркутской области подходит к концу регистрация участников, она закончится в 23:59 по московскому времени 21 октября. Подать заявки на грантовый конкурс форума можно до 18:00 по московскому времени 23 октября 2021 года. На 19 октября о себе внесли данные около двух тысяч участников из 84 субъектов России, а также из Азербайджана, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Пакистана, Узбекистана, Украины, Черногории, Ирака и Молдовы. Слушателями смогут стать все желающие около 7 тысяч человек от 14 лет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Спикерами мероприятия выступят эксперты из разных образовательных организаций страны, представители СМИ, архитекторы, политики, бизнесмены, общественные деятели, эксперты различных областей по шести направлениям: «Туризм», «Сибирский кампус», «Диалог культур», «Медиа», «Предпринимательство», «Молодёжные сообщества», - рассказала министр молодежной по политике Маргарита Цыганова.

Во время форума участники разработают больше 100 различных проектов для развития Байкальского региона и СФО в целом.

Напомним, из-за напряженной эпидемиологической обстановки в 2021 году Международный молодежный форум «Байкал» пройдет с 28 по 31 октября в онлайн-формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, как долго простоит теплая погода в Иркутске. В среду, 20 октября, днем в Иркутске ожидается +10. (подробности)

Режим ЧС сняли в Казачинско-Ленском районе, введенный из-за крушения самолета L-410. Указ был подписан 18 октября. (подробности)

Еще 399 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки. В регионе почти 117 тысяч заболевших с начала пандемии. (подробности)