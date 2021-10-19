35-летняя женщина пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция разыскивает без вести пропавшую 35-летнюю иркутянку Анну Зусман. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Женщине на вид 35-40 лет, ростом около 173-178 см, плотного телосложения, волосы темного цвета, глаза карие, - рассказали в ведомстве.

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В день исчезновения на ней был одет серый пуховик с изображением цветов, на ногах черные брюки и черные замшевые полусапожки, на голове вязанная шапка.

Людей, кто что-либо знает о местоположении пропавшей Анны, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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