Отключение электричества в Иркутске 20 октября проведут в некоторых домах во всех округах Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение электричества в Иркутске 20 октября запланировано в части зданий в Свердловском, Правобережном, Октябрьском, Ленинском районах. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение электричества в Иркутске 20 октября необходимо для плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. – В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.

Отключение электричества в Иркутске 20 октября проведут в домах на улицах Ботаническая, Лесогорская, Пляжная, Ракитная, Рябикова, Цветочная, Красноярская, Грязнова, Подгорная, Софьи Перовской, Тимирязева, Аргунова, Березовая Роща, Мамина-Сибиряка, Молчанова-Сибирского и других (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК

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