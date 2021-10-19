Отключение электричества в Иркутске 20 октября проведут в некоторых домах во всех округах
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Отключение электричества в Иркутске 20 октября запланировано в части зданий в Свердловском, Правобережном, Октябрьском, Ленинском районах. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Отключение электричества в Иркутске 20 октября необходимо для плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. – В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.
Отключение электричества в Иркутске 20 октября проведут в домах на улицах Ботаническая, Лесогорская, Пляжная, Ракитная, Рябикова, Цветочная, Красноярская, Грязнова, Подгорная, Софьи Перовской, Тимирязева, Аргунова, Березовая Роща, Мамина-Сибиряка, Молчанова-Сибирского и других (см. таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: Ленинский район
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: Октябрьский район
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: Правобережный район
Отключение электричества в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: ИЭСК
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