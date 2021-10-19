В части зданий в двух округах планово проведут отключение отопления в Иркутске 20 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 20 октября пройдет в части зданий в двух городских округах – в Правобережном и Октябрьском.Об этом сообщает местный Оператор Теплосети.

- Отключение отопления в Иркутске 20 октября необходимо для проведения ремонтных работ на теплосети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. - В Октябрьском округе планируется провести монтаж насоса на насосной станции Лисиха. В Правобережном округе планируется провести ремонт тепловой сети по адресам улица Франк-Каменецкого, 22в.

В Октябрьском районе отключение отопления в Иркутске 20 октября 2021 начнется в 7 утра, в некоторых домах с 9 и 10. В Правобережном округе теплоснабжение прекратится также в 9 утра. Тепла в среду не будет в домах по улицам Советская, Сибирская, Цимлянская, Донская, Ядринцева, Байкальская, Депутатская, Семена Лагоды, Лыткина, Коммунистическая и другие (см. таблицу).

Также теплоснабжение отключат на улице Радищева дом 5, там пройдет ремонт сети холодного водоснабжения.

Отключение отопления в Иркутске 20 октября: адреса

Отключение отопления в Иркутске 20 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение электричества в Иркутске 20 октября проведут в некоторых домах во всех округах. Под отключение электричества в Иркутске 20 октября попадет только часть зданий. (подробности)