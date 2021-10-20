Синоптики обещают ветер до 8 м/с в Иркутске 20 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 октября, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, ожидается теплой. Облачность будет переменная, но осадков не предвидится.

- В городе сегодня дует западный и юго-западный ветер, скорость воздушных потоков 3-8 м/с, - говорят синоптики. – Днем в областном центре до +9…+11.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, снова высокое – составляет 733 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 20 октября подарит небольшой мокрый снег и снег жителям северных районов, там, кстати, сегодня гололедица, в остальных территориях Приангарья – без осадков. Метеорологи предупреждают о ветре с порывами до 12 м/с. Столбики уличных термометров днем поднимутся до +7…+12, но если небо закроют облака выше +4 вряд ли прогреется воздух.

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