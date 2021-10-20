Международный молодежный форум «Байкал» стартует 28 октября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Около двух тысяч человек зарегистрировались для участия в международном молодежном форуме «Байкал», который состоится в онлайн-формате 28-31 октября. В мероприятии примут участие ребята со всей России, а также из Азербайджана, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Пакистана, Узбекистана, Украины, Черногории, Ирака и Молдовы.

- Спикерами выступят эксперты из разных образовательных организаций страны, представители СМИ, архитекторы, политики, бизнесмены, общественные деятели, эксперты различных областей по шести направлениям: «Туризм», «Сибирский кампус», «Диалог культур», «Медиа», «Предпринимательство», «Молодежные сообщества», - сообщила министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова.

Послушать лекции и мастер-классы в виртуальном режиме смогут около семи тысяч ребят. По итогам мероприятия они разработают больше 100 проектов по развитию Байкальского региона, Сибири и страны в целом.

Кстати, еще есть время зарегистрироваться. Заявки на участие в форуме «Байкал» принимаются до 21 октября включительно, а на грантовый конкурс - до 23 октября.

Мероприятие организовывает правительство Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и под руководством аппарата полпреда президента страны в СФО. Партнеры - Фонд развития регионов России «+7» и российское общество «Знание».