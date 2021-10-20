Стратегию социально-экономического развития Иркутской области депутаты ЗС примут до конца года

Новая стратегия социально-экономического развития Иркутской области будет принята депутатами ЗС до конца года.

Депутаты Заксобрания примут новую стратегию социально-экономического развития Иркутской области до конца года. Документ предусматривает планирование и системный подход к развитию региона до 2030 года. Об этом сообщил на сессии ЗС 20 октября спикер областного парламента Александр Ведерников.

Уже на следующей сессии ЗС депутаты планируют рассмотреть документ в первом чтении. Он внесен в областной парламент. И в нем учтен принятый на сентябрьской сессии закон «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области». Согласно закону создается Стратегический совет Иркутской области. Поэтому депутаты вновь вернутся к рассмотрению стратегии совместно с этим советом. Его состав утвержден уже наполовину.

Стратегический совет – это консультативно-совещательный орган, состоящий из представителей ЗС и правительства региона. Он создается, чтобы разработать, рассмотреть, утвердить и реализовать Стратегию социально-экономического развития региона.