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Общество20 октября 2021 7:48

Стратегию социально-экономического развития Иркутской области депутаты ЗС примут до конца года

В областной парламент уже внесен новый проект закона
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Новая стратегия социально-экономического развития Иркутской области будет принята депутатами ЗС до конца года.

Новая стратегия социально-экономического развития Иркутской области будет принята депутатами ЗС до конца года.

Депутаты Заксобрания примут новую стратегию социально-экономического развития Иркутской области до конца года. Документ предусматривает планирование и системный подход к развитию региона до 2030 года. Об этом сообщил на сессии ЗС 20 октября спикер областного парламента Александр Ведерников.

Уже на следующей сессии ЗС депутаты планируют рассмотреть документ в первом чтении. Он внесен в областной парламент. И в нем учтен принятый на сентябрьской сессии закон «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области». Согласно закону создается Стратегический совет Иркутской области. Поэтому депутаты вновь вернутся к рассмотрению стратегии совместно с этим советом. Его состав утвержден уже наполовину.

Стратегический совет – это консультативно-совещательный орган, состоящий из представителей ЗС и правительства региона. Он создается, чтобы разработать, рассмотреть, утвердить и реализовать Стратегию социально-экономического развития региона.